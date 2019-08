Über 100 Infizierte

Zwei weitere Tuberkulose-Erkrankungen in Bad Schönborn

21.08.2019, 12:29 Uhr | t-online.de, vss

An der Michael-Ende-Schule in Bad Schönborn haben sich in den vergangenen Wochen Infektionen mit Tuberkulose gehäuft. Nun steigt auch die Zahl der Erkrankungen.

Nachdem die Zahl der Tuberkulose-Infizierten mittlerweile auf über 100 gestiegen ist, steigt auch die Zahl der Erkrankten von drei auf fünf. Das teilte das Gesundheitsamt mit. Das Landratsamt Karlsruhe rechnete bereits mit mehrere Erkrankungen. "Wir gehen davon aus, dass wir weitere Erkrankungsfälle bekommen können", so Gesundheitsdezernent Knut Bühler. Die Wahrscheinlichkeit, dass Infizierte auch an Tuberkulose erkranken, liegt nämlich bei 15 Prozent.

Die meisten der 109 angesteckten Schüler kommen aus demselben Schuljahrgang. Zudem sind auch Lehrer betroffen. Der erste Tuberkulose-Fall an der Michael-Ende-Schule in Bad Schönborn wurde vor etwa sechs Wochen bekanntgegeben. Zu den Infektionen kam es dann, weil ein erkrankter Schüler trotzdem vier Wochen lang weiterhin zur Schule ging, ohne dass jemand etwas von seiner Erkrankung wusste. Da ein enger Kontakt in den Klassenräumen, im Ruheraum und in der Mensa bestand, sind so viele Menschen infiziert worden.





Alle der Infizierten werden fortlaufend untersucht. Der Unterricht soll laut Gesundheitsamt nach den Ferien ganz normal beginnen.