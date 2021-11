Bonn

Zweite Schleuse in Trier geht in Betrieb

22.11.2021, 00:15 Uhr | dpa

Nach knapp acht Jahren Bauzeit wird an der Moselschleuse Trier heute eine zweite Kammer eröffnet. Sie solle nach einem Probebetrieb für die Schifffahrt freigegeben werden, teilte die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn mit. Zudem geht eine neue Leitzentrale Trier an den Start. Die Trierer Schleuse ist die dritte von insgesamt zehn Moselschleusen, die eine zweite Kammer erhalten haben. Der Ausbau war notwendig, weil das Güteraufkommen auf der Mosel in den vergangenen Jahrzehnten stark gestiegen ist.

Zuvor haben bereits Neubauten in Fankel (2014) und in Zeltingen (2010) ihren Betrieb aufgenommen. Insgesamt gibt es 28 Moselschleusen, zehn davon auf deutschem Gebiet. Beginn der Arbeiten in Trier war im März 2014.