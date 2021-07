Bremen

Schausteller sagen Bremer Freimarktsumzug im Oktober ab

14.07.2021, 18:11 Uhr | dpa

Der Bremer Freimarktsumzug 2021 fällt aus. Die Schausteller sagten am Mittwoch den Festumzug im Rahmen des 986. Freimarktes vom 15. bis 31. Oktober ab. Eigentlich sollte der Umzug aus Festwagen und Fußgruppen zur Halbzeit am Samstag, den 23. Oktober, durch die Innenstadt ziehen. Auch wenn die aktuelle Entwicklung des Pandemie-Geschehens positiv sei, lasse sie eine verlässliche Planung für den Oktober nicht zu, hieß es in einer Mitteilung der Arbeitsgemeinschaft Bremer Märkte. Auch die Bewerberlage habe gezeigt, dass die Teilnehmenden die Situation ähnlich einschätzen. Die Planungen für den Freimarkt auf der Bürgerweide gehen aber ungehindert weiter. Der Umzug 2022 soll am 22. Oktober stattfinden.