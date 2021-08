Bremen

Bremen testet in Länderspiel-Pause gegen Heracles Almelo

11.08.2021, 12:29 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Werder Bremen wird in der nächsten Länderspiel-Pause ein Testspiel gegen Heracles Almelo bestreiten. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang tritt am 1. September (16.00 Uhr) im niedersächsischen Lohne gegen den niederländischen Erstligisten an. Das teilte der Bundesliga-Absteiger am Mittwoch mit.