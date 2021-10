Bremen

Eintauchen in Van Goghs Gemälde: Multimediale Schau

23.10.2021, 09:15 Uhr | dpa

Besucher schauen sich die Ausstellung "Van Gogh - The Immersive Experience" Lichtinstallationen an. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die farbenfrohe Bilderwelt des niederländischen Malers Vincent van Gogh ist in einer multimedialen Kunstausstellung in Bremen zu erleben. In einer alten Fabrikhalle werden die Gemälde mit Hilfe von 35 Videobeamern mehrfach vergrößert an Wände, Fußboden und Decke projiziert und bewegen sich quer durch den Raum. Zu sehen sind berühmte Werke des Künstlers wie "Sternennacht" oder "Sonnenblumen". Die Lichtinstallation wird von klassischer Musik begleitet.

Neben der Videoshow zeigt die Ausstellung Bilder des niederländischen Künstlers als Replikate in Originalgröße. Sie informiert auch über das Leben des im Jahr 1853 geborenen Malers, der erst nach seinem Tod weltweite Berühmtheit erlangte. Besucher können mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille einen Rundgang durch Van Goghs Haus machen und an einer Zeichen- und Malstation ihr eigenes Bild an die Wand projizieren lassen.

In Bremen läuft die Ausstellung bis zum 27. Februar 2022. Vor einigen Monaten wurde "Van Gogh - The immersive Experience" bereits in Berlin gezeigt und zählte laut Veranstalter mehr als 80.000 Besucher.