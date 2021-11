Gelsenkirchen

Legat leidet mit Werder Bremen und Schalke: "Herz schmerzt"

19.11.2021, 12:34 Uhr | dpa

Der frühere Fußball-Profi Thorsten Legat leidet unter der Entwicklung seiner ehemaligen Vereine Werder Bremen und Schalke 04. "Mein Herz schmerzt sehr. Denn in Bremen habe ich meine beste Zeit erlebt, auf Schalke bin ich als Spieler gekommen und als Fan gegangen", sagte Legat dem "RevierSport" (Freitag).

Bremen und Schalke treffen nach den jeweiligen Abstiegen aus der Bundesliga am Samstag (20.30 Uhr/Sport1/Sky) im Zweitliga-Duell aufeinander und kämpfen um den Anschluss an die vorderen Tabellenränge. "Es ist einfach nicht in Worte zu fassen, in welcher Situation sich diese beiden Kultclubs Ende des Jahres 2021 befinden. Wenn mir das jemand in den 1990er oder 2000er Jahren gesagt hätte, dann wäre der Typ sofort von mir persönlich eingewiesen worden", meinte Legat.

Mit Werder feierte er unter anderem den Gewinn der deutschen Meisterschaft (1992/93). "Die spielen manchmal wie ein Bundesligist und dann wieder wie ein Kreisligist. Da habe ich auch noch nicht so recht durchblickt, wo sie eigentlich hin wollen oder hin gehören", urteilt Legat über die Bremer Leistungen in der laufenden Saison.