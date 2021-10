Chemnitz

Chemnitz Niners ziehen ins Pokal-Viertelfinale ein

02.10.2021, 21:39 Uhr | dpa

Bei ihrer erstmaligen Teilnahme am Pokal-Wettbewerb der Basketball-Bundesliga haben die Chemnitz Niners auf Anhieb das Viertelfinale erreicht. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore bezwangen am Samstag auf heimischem Parkett ratiopharm Ulm mit 87:85 (38:37) und bleiben damit in dieser Saison weiterhin ungeschlagen. Den größten Anteil am Einzug unter die besten Acht hatten Darion Atkins (19), Nelson Weidemann (15) und Isiaha Mike (13). Für Ulm erzielten Jaron Blossomgame (22), Semaj Christon und Cristiano Felicio (je 15) die meisten Punkte.

Über weite Strecken der Partie lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Die Sachsen erwischten den besseren Start und lagen nach vier Minuten mit 12:6 vorn. Doch die Gäste konterten und zogen mit einem 10:2-Lauf von 23:27 (10.) mit 33:29 (15.) in Front. Vor dem letzten Viertel hatten die Chemnitzer nur mit 57:55 die Nase vorn, trafen aber dann in der Offensive die besseren Entscheidungen und zogen vorentscheidend auf 76:65 (34.) davon.