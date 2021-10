Chemnitz

Seniorin tot in verqualmter Wohnung gefunden

10.10.2021, 11:15 Uhr | dpa

In einer verqualmten Wohnung in Chemnitz ist eine tote 91 Jahre alte Frau gefunden worden. Rettungskräfte entdeckten die leblose Seniorin am Samstagnachmittag, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Was genau in der Wohnung geschehen ist, sei noch offen. Gebrannt habe es dort nicht. Allerdings gab es einen Ofen. Es werde nun geprüft, ob er die Mietwohnung verqualmt habe und die 91-Jährige darum starb.