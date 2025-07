Kampfansage an Donald Trump

Aktualisiert am 05.07.2025 - 22:40 Uhr

Aktualisiert am 05.07.2025 - 22:40 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Elon Musk legt sich mit Donald Trump an. Der Unternehmer will eine eigene Partei gründen.

Das Online-Voting auf X hatte am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, eine Mehrheit von rund 65 Prozent für eine neue politische Bewegung ergeben. So rief Musk am Samstag die Amerika-Partei ins Leben.