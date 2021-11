Chemnitz

Sensation: Chemnitz wirft München aus dem BBL-Pokal

14.11.2021, 20:12 Uhr | dpa

Die Niners Chemnitz haben im Basketball-Pokal für eine Sensation gesorgt. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore warfen am Sonntag durch einen 85:80 (44:39)-Heimerfolg Cupverteidiger FC Bayern München aus dem Wettbewerb. Damit erreichten die Sachsen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte das Final Four. Darion Atkins (21), Gerald Robinson, Frantz Massenat und Isiaha Mike (alle je 16) trugen entscheidend zum überraschenden Coup bei. Für München erzielten Andreas Obst (18), Vladimir Lucic und Darrun Hilliard (je 14) die meisten Punkte.

Zunächst hatte der Favorit aus Bayern das Zepter in der Hand und setzte sich nach einem 18:20-Rückstand (8.) innerhalb von vier Minuten durch einen 14:1-Lauf auf 32:21 (12.) ab. Doch die Gastgeber kämpften sich zurück in die Partie, waren vor allem in der Verteidigung sehr präsent. Beim 38:37 (17.) lagen die Chemnitzer wieder vorn und bauten ihren Vorsprung bis zur Pause auf fünf Punkte aus. Im dritten Viertel (28:14) spielten die Hausherren den Pokalverteidiger an die Wand und legten damit den Grundstein zum Weiterkommen. Den 72:53-Vorsprung konnten die Hausherren trotz des starken Endspurts der Bayern ins Ziel retten.