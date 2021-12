Chemnitz

Tierpark Chemnitz bleibt wegen des Glatteises geschlossen

27.12.2021, 10:15 Uhr | dpa

Wegen Glatteises ist der Tierpark Chemnitz am Montag geschlossen geblieben. Nur das Wildgatter war geöffnet, wie die Stadt Chemnitz mitteilte. Am frühen Montagmorgen war vor allem im westlichen Teil Sachsens Regen auf den gefrorenen Boden gefallen und hatte Straßen und Wege in spiegelglatte Rutschbahnen verwandelt. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor extremer Glätte. Der Regen sollte im Laufe des Tages ostwärts ziehen. Auch im benachbarten Bundesland Thüringen gab es Glatteis. In der Landeshauptstadt Erfurt blieb der Zoo geschlossen.