Aktualisiert am 13.07.2025 - 09:36 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Geistliche Mansour Emami hat nach eigenen Angaben eine Belohnung in Höhe von rund 1,14 Millionen Dollar für die Tötung des früheren US-Präsidenten Donald Trump ausgelobt. "Wir werden 100 Milliarden Toman (etwa 20,37 Millionen Euro) geben für denjenigen, der Trumps Kopf bringt", sagte Emami dem Bericht zufolge nach in einer Rede auf Aserbaidschanisch. Er leitet die staatliche Organisation für Islamische Propaganda in der iranischen Provinz West-Aserbaidschan.