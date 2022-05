Textilforschungsinstitut bisher mit mehr als 140 Patenten

Das S├Ąchsische Textilforschungsinstitut in Chemnitz hat sich in den vergangenen 30 Jahren als ein Motor f├╝r Innovationen in der Textilbranche erwiesen. Seit der Gr├╝ndung 1992 seien 143 Patente angemeldet worden, sagte Gesch├Ąftsf├╝hrerin Heike Illing-G├╝nther am Montag. Die 169 Mitarbeiter forschen etwa an der voll automatisierten und digitalisierten Textilfabrik der Zukunft, dem Recycling von Fasern sowie neuen Verfahren etwa im Bereich der Vliesstoffe. Derzeit wird ein neues Zentrum f├╝r Nachhaltigkeit am Standort errichtet.