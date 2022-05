Initiative "TeamSportSachsen" gründet Verein

Die in der Corona-Pandemie geborene Initiative "TeamSportSachsen" ist jetzt ein Verein. Am Freitag unterzeichneten die in der bisherigen Initiative vereinten Clubs aus verschiedenen Sportarten in Chemnitz unter notarieller Aufsicht das Gr├╝ndungsprotokoll. Die Mitgliederversammlung w├Ąhlte im Anschluss Karsten G├╝nther (DHfK Leipzig), Romy Polster (Chemnitzer FC), Sandra Zimmermann (Dresdner SC), Dirk Rohrbach (Eisf├╝chse Wei├čwasser) und Steffen Herhold (Niners Chemnitz) zum Vorstand des Vereins, der derzeit noch den Status "Verein in Gr├╝ndung" tr├Ągt.