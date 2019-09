Lesbisch-schwule Parade

Dortmund demonstriert beim CSD für Vielfalt und Toleranz

13.09.2019, 11:10 Uhr | tme, t-online.de

Eine Regenbogenflagge weht bei Sonnenschein: In Dortmund findet am Samstag eine CSD-Parade statt. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

Nach einjähriger Pause ist der Christopher-Street-Day zurück in Dortmund. Die queere Community möchte bei dem Umzug für mehr gesellschaftliche und sexuelle Vielfalt und Toleranz demonstrieren.

Der Christopher-Street-Day (CSD) in Dortmund, der zum 22. Mal stattfindet, steht dieses Jahr unter dem Motto "Gemeinsam stärker". Bei der Demonstration am Samstag möchten Lesben, Schwule, Bisexuelle und andere queere Menschen (LGBTQ) auf ihre Rechte aufmerksam machen und für eine offene und tolerante Gesellschaft auf die Straße gehen.



Denn die Veranstalter sind der Überzeugung, "dass nur durch Sichtbarkeit der Weg zu einer vollständiger Akzeptanz und Toleranz gelingen kann", wie es auf der Website heißt.

Die Demonstration startet am Samstag um 12 Uhr vom Dortmunder Hauptbahnhof (Nordausgang) und geht von dort über die Steinstraße, Kurfürstenstraße, Mallinckrodtstraße, Münsterstraße, Königswall, Westenhellweg und Willy-Brand-Platz zur Reinoldikirche und dem Platz von Leeds.

Straßenfest mit Infomeile



An der Reinoldikirche und auf dem Platz von Leeds wird es außerdem ab 12 Uhr ein Straßenfest geben. Dort stellen sich auf einer Infomeile verschiedene Vereine, Initiativen und LGBTQ-freundliche Unternehmen vor. Für Musik sorgen Live-Acts auf einer Bühne.



Der CSD am Samstag bildet den Abschluss der sogenannten CSD-Wochen, die in Dortmund seit dem 17. August laufen und bei denen sich zahlreiche Veranstaltungen mit dem Themen sexuelle Vielfalt und Toleranz auseinander gesetzt haben.



Stadt unterstützt Belange der queeren Community



Die Stadt Dortmund unterstützt die Belange der Aktivisten mit einer finanziellen Förderung. Susanne Hildebrandt von der städtischen Koordinierungsstelle für Lesben, Schwule und Transidente teilte mit: "Auch nach der Eheöffnung für gleichgeschlechtliche Paare geht es weiter darum, Barrieren in den Köpfen wegzuräumen. Der CSD ist hierfür eine sehr gute Möglichkeit, die wir gerne fördern."







Der Christopher-Street-Day geht zurück aus den Aufständen in der New Yorker Christopher Street vor 50 Jahren. Dort hatten Lesben, Schwule und andere queere Personen nach einer Razzia in dem Lokal "Stonewall" gegen ihre Diskriminierung und Unterdrückung demonstriert.