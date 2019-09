Dichte Rauchwolke zu sehen

Gaststätte in Dortmund-Bodelschwingh brennt

25.09.2019, 15:11 Uhr | t-online.de

Die Feuerwehr im Einsatz: In Dortmund brennt am Mittwoch eine Gaststätte. (Quelle: Feuerwehr Dortmund)

In einer Gaststätte im Nordwesten von Dortmund ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Der Brand verursacht eine dichte Rauchwolke, die weithin zu sehen ist. Einsatzkräfte sind vor Ort, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

In der Richterstraße in Dortmund im Viertel Bodelschwingh ist die Feuerwehr seit dem Mittag mit einem Brand beschäftigt. Offenbar ist ein Feuer in der "Gaststätte Tränke" ausgebrochen.

Die Rauchwolke, die sich aufgrund des Brandes ergibt, ist weithin sichtbar. Auch gegen 14.30 Uhr war die Feuerwehr immer noch im Einsatz. Laut den "Ruhrnachrichten" sei die Gaststätte zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs zwar nicht in Betrieb gewesen, das Pächter-Ehepaar habe sich aber dort aufgehalten.







Sie hätten auch die Feuerwehr alarmiert. Die beiden wurden wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.