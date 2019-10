Mit eigenem Feuerlöscher

Männer randalieren in Bekleidungsgeschäft in Dortmund

22.10.2019, 12:23 Uhr | t-online.de

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei: In Dortmund haben bislang Unbekannte in einem Bekleidungsgeschäft randaliert. (Quelle: imago images)

Zwei bislang Unbekannte haben am Montag in einem Dortmunder Bekleidungsgeschäft randaliert. Benutzt haben sie dafür einen Feuerlöscher und Feuerwerkskörper.

Am Montag haben zwei bislang unbekannte Männer in einem Bekleidungsgeschäft am Brüderweg in Dortmund randaliert. Die Täter haben mit einem Feuerlöscher eine "übel riechende Substanz versprüht und einen Feuerwerkskörper gezündet". Das teilte die Polizei am Montag mit.

Nach ersten Erkenntnissen sollen die beiden Männer gegen 12.05 Uhr das Geschäft in der Nähe des Schwanenwalls betreten haben. Dann warfen sie den Feuerwerkskörper und verteilten die Flüssigkeiten mithilfe ihres Feuerlöschers. Anschließend warf einer der Männer diesen in Richtung einer Mitarbeiterin, verfehlte diese jedoch.

Das Duo flüchtete über den Brüderweg in Richtung Innenstadt. Laut Zeugenaussagen waren sie etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, normal gebaut, dunkel gekleidet und hatten ihren Jackenkragen jeweils ins Gesicht gezogen. Einer der Männer trug zudem eine Baseballkappe, der andere eine Kapuze. Sie sprachen akzentfreies Deutsch.







Die Schadenssumme soll nach ersten Einschätzungen fünfstellig sein. Welche Flüssigkeit sich in dem Feuerlöscher befand und wer für die Tat verantwortlich ist, bleibt weiterhin unklar. Der Staatsschutz der Dortmunder Polizei ermittelt.