Viele Neuheiten

"Winterleuchten" verwandelt Westfalenpark in Lichterwelt

06.12.2019, 12:12 Uhr | t-online.de

Videoprojektion auf "Wasserleinwand": Das ist eine der spektakulärsten Attraktionen. (Quelle: Stadt Dortmund/world of lights)

Ab dem 6. Dezember lädt eine bunte Lichterwelt mit stimmungsvoller Atmosphäre in den Dortmunder Westfalenpark. Hier findet das beliebte "Winterleuchten" statt – und hat einiges zu bieten.

Im Westfalenpark in Dortmund können sich Besucher ab dem Nikolaustag auf die Spuren des Lichts begeben. Kunstvolle und strahlende Licht-Installationen zieren die Parkanlage und locken jährlich Zehntausende Besucher an. Eröffnet wird die Veranstaltung mit dem sogenannten "Feuerwerk 2.0" und Gratis-Eintritt am Nikolaustag.

Feuerwerk im Westfalenpark: Am Nikolaustag wird das sogenannte "Feuerwerk 2.0" gezündet. (Quelle: Stadt Dortmund/Sabine Müller)



Rund 500 LED-Schweinwerfer beleuchten am Abend die Kulisse und hauchen Bäumen und Sträuchern Leben ein. "Es lohnt sich, auch mal einen Blick nach oben in die Wipfel zu werfen, wo sich das Licht bricht", ist der Tipp von "Illuminator" Wolfgang Flammersfeld.

Am spektakulärsten ist wohl das sogenannte Hydroschild, eine Projektion auf ein rund 100 Quadratmeter großes Wasserschild, erstmals am Seerosenteich. Weitere Publikumslieblinge sind die leuchtenden Pinguine. Sie wurden neu kreiert und kommen vor allem bei Kindern super an.



Auch neu beim Dortmunder Winterleuchten sind die mannshohen Glühbirnen aus Polyethylen, sechs Meter hohe Kristalle aus aufgespannten Stoffbahnen, bewegte LED-Vögel und riesige Palmen.







Fünf Wochen lang ist der Westfalenpark dafür nun täglich, außer an Heiligabend, geöffnet: sonntags bis donnerstags von 17 bis 20 Uhr und am Wochenende bis 22 Uhr. Zum Abschluss wird es ein großes Feuerwerk geben, das am 11. Januar um etwa 20 Uhr gezündet wird.