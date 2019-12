Mit vielen neuen Projekten

Stadt Dortmund blickt auf 2020

27.12.2019, 13:22 Uhr | t-online.de

Vorplatz am Dortmunder Hauptbahnhof: Für das neue Jahr ist in der Stadt schon einiges geplant. (Quelle: Olaf Döring/imago images)

Nach einem aufregenden Jahr heißt es in Dortmund nun, nach vorn zu blicken und in ein neues Jahr mit neuen Konzepten und Projekten zu starten. Oberbürgermeister Ullrich Sierau weiß, welche.

Nachdem im vergangenen Jahr so einiges passiert ist, von Klimaschutz bis hin zur Einführung neuer Verkehrsmittel, blickt Oberbürgermeister Ullrich Sierau bereits aufs neue Jahr. Denn auch in 2020 warten spannende Projekte auf die Dortmunder.

Da das E-Bike mittlerweile ein fester Bestandteil der deutschen Straßen geworden ist, wird es im neuen Jahr ein E-Bike-Festival geben. Neben dem alljährlichen Stadtfest "DORTBUNT!" und den Cityring-Konzerten. Außerdem findet in 2020 der "Deutsche Braumeistertag" und der "Beethoven-Marathon" statt.

"Höhepunkt in Sachen ökonomischer Transformation wird sicherlich die Eröffnung des neuen WILO-Campus im April sein", so Sierau, "ebenso wie die Übergabe der Nortkirchenstraße". Für ihn werden aber vor allem die Kommunalwahlen im September eine entscheidende Rolle spielen.

Besonderer Dank gilt Helfenden

"Ich bin sicher, dass Dortmund die besten Voraussetzungen für eine gute Zukunft hat. Mein ausdrücklicher Dank gilt an dieser Stelle all jenen Menschen, die mit viel Leidenschaft und Herzblut dazu beitragen, dass Dortmund lebens- und liebenswert ist und bleibt."



Er ergänzt: "Sie engagieren sich für den Umweltschutz, helfen Geflüchteten, sind in der freiwilligen Feuerwehr oder Kulturvereinen unterwegs, machen sich stark gegen Rassismus und Extremismus, unterstützen Kinder, Arme oder alte Menschen und vieles vieles mehr. Sie packen die Dinge an und leisten so einen zentralen Beitrag zum Zusammenhalt unserer Stadtgesellschaft. Danke Dafür", so der Oberbürgermeister.