Solidarischer Einsatz

BVB-Ultras helfen Risikogruppen in Coronakrise

17.03.2020, 15:19 Uhr | t-online.de

Senioren im Supermarkt: In der aktuellen Corona-Krise können ältere Menschen sich schon mit einem Einkauf im Geschäft in Gefahr bringen. (Quelle: Xinhua/imago images)

Die Dortmunder Ultras wollen in Zeiten der Coronavirus-Krise denen zur Seite stehen, die auf Hilfe angewiesen sind. Auf ihrer Webseite bieten sie Risikopatienten ihre Dienste an.

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zwingt ältere und vorerkrankte Menschen, bei jedem Schritt vor die Tür – sei es zum Einkaufen oder Gassigehen – ein Risiko einzugehen. Die BVB-Ultras wollen diesen Personen helfen und rufen auf ihrer Webseite dazu auf, sich nicht zu scheuen und anzurufen.

"Wir versuchen dahingehend, im gesamten Dortmunder Gebiet zu helfen und das direkt ab morgen: In einem Zeitfenster von 11 bis 17 Uhr bieten wir an, eure Einkäufe oder andere Botendienste zu übernehmen", heißt es auf der entsprechenden Seite. Auch sollen nur diejenigen das Angebot nutzen, die wirklich als Risikopatienten gezählt werden, oder aber sich in Quarantäne befinden.

Unterzeichnet ist der Beitrag mit "The Unity", "Desperados", "Jubos": alles Dortmunder Ultra-Gruppierungen.