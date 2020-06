Im Gebüsch gesehen

Spaziergänger entdeckt Schlange in Dortmund

26.06.2020, 10:46 Uhr | t-online.de

Die Ringelnatter wurde vorübergehend in einer Kiste aufbewahrt: Ein Mann hatte dieses Exemplar in einem Gebüsch in Dortmund entdeckt. (Quelle: Feuerwehr Dortmund)

Ein Mann hat bei einem abendlichen Spaziergang eine lange Schlange in einem Gebüsch in Dortmund gesehen. Dann rief er die Feuerwehr, die sich um das Tier kümmerte.

Ein Mann hat in einem Gebüsch in der Straße Brüggenfeld in Dortmund am Donnerstagabend eine lange Schlange entdeckt. Er rief daraufhin die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte fanden die etwa 80 Zentimeter lange Schlange, legten sie in einen Karton und fuhren zur Feuerwache zurück, berichtet die Feuerwehr. Ein Experte aus Bochum wurde angefordert. Er konnte schnell Entwarnung geben: Es handele sich um eine ungefährliche Ringelnatter. Die Ringelnatter sei eine artgeschützte Schlange, die in ganz Deutschland verbreitet ist, so die Feuerwehr.



Der Experte nahm das Tier mit und wilderte es an einem geeigneten Ort aus. Sechs Feuerwehrleute waren im Einsatz.