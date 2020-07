Fahrerin aus Pkw gezogen

Mann raubt Auto – um zur Freundin zu fahren

06.07.2020, 11:03 Uhr | t-online.de

Ein Dortmunder hat einer 20-Jährigen brutal das Auto geraubt. Er riss die Tür auf und zog die Fahrerin aus dem Pkw. Dann flüchtete er – um zu seiner Freundin zu fahren.

In der Nacht zu Montag hat ein 35-Jähriger in Dortmund einer 20-Jährigen das Auto geklaut. Wie die Polizei mitteilt, riss der Mann die Fahrertür auf, als die junge Frau an der Ampel der Kreuzung Alter Hellweg/Borussiastraße hielt. Er zog sie auf dem Fahrzeug und raste in Richtung Westen davon.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei das Fahrzeug an der Kreuzung Westermannstraße/Westricher Straße. Der Autodieb ist ein 36-Jähriger ohne festen Wohnsitz. Bei einer ersten Befragung gab er an, mit dem Pkw zu seiner Freundin nach Eving fahren zu wollen. Einen Führerschein habe er nicht.

Ein Drogentest vor Ort verlief positiv. Durch einen Arzt wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der 36-jährige polizeilich bekannte Mann wurde in Gewahrsam genommen und soll noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die 20-Jährige erlitt einen Schock.