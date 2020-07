Dortmund

Bremer Rettung beschert BVB Transfererlös für Toprak

07.07.2020, 13:00 Uhr | dpa

Der Verbleib von Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga beschert dem Ligakonkurrenten Borussia Dortmund einen in Corona-Zeiten willkommenen Transfererlös. Nach dem Happy End in der Relegation gegen Heidenheim greift eine im bisherigen Leihvertrag verankerte Kaufverpflichtung der Norddeutschen für den bisher vom BVB nur ausgeliehenen Ömer Toprak. Das bestätige der BVB am Dienstag. Dem Vernehmen kassieren die Dortmunder mehr als fünf Millionen Euro für den 30-Jährigen.

Bremen hatte Toprak im Sommer 2019 ausgeliehen und sich dabei bereit erklärt, den Abwehrspieler ab einer bestimmten Anzahl von Pflichtspielen fest zu übernehmen. Diese Regelung galt jedoch nur für die Bundesliga. Nach der Rettung besitzt Toprak nun einen gültigen Vertrag mit Werder. Er war nach einem im Februar erlittenen Anriss der Syndesmose erst zum Saisonfinale in den Bremer Kader zurückgekehrt und in der Relegation nicht zum Einsatz gekommen.