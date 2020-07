Toter Wellensittich gefunden

Dortmunder Wohnung nach Küchenbrand unbewohnbar

17.07.2020, 12:55 Uhr | t-online.de

Eine zerstörte Wohnung in Dortmund-Eving: In einer Küche hat es hier gebrannt. (Quelle: Feuerwehr Dortmund)

Im Dortmunder Stadtteil Eving ist ein Feuer in einer Küche ausgebrochen. Dutzende Einsatzkräfte waren vor Ort. In der Wohnung entdeckten die Feuerwehrleute einen toten Vogel.

In Dortmund-Eving hat es einen Küchenbrand gegeben. Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr zu einer Wohnung in der Bergstraße ausgerückt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drangen bereits Rauchwolken aus dem Küchenfenster.

Wie die Feuerwehr mitteilte, war zunächst unklar, ob sich noch Personen in der Wohnung aufhalten. Die Feuerwehr verschaffte sich über ein Fenster Zutritt durch ein Fenster. Vor Ort stand die Küchenzeile komplett in Brand. Das Feuer konnte aber schnell gelöscht werden.

In der Wohnung befanden sich keine Menschen mehr, doch ein toter Wellensittich. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, habe die Bewohnerin wohl einen Spaziergang gemacht. Sie stand unter Schock und wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei übernahm die Ermittlungen.