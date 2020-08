Dortmund

Mord vor 27 Jahren: Prozess startet neu

04.08.2020, 01:36 Uhr | dpa

Der mutmaßliche Mörder der Dortmunder Schülerin Nicole-Denise Schalla muss sich von Dienstag (9.15 Uhr) an erneut vor Gericht verantworten. Ein erster Prozess am Dortmunder Schwurgericht war Anfang des Jahres geplatzt, weil eine Richterin erkrankt war. Dem 55-jährigen Deutschen wird vorgeworfen, die damals 16-Jährige am 14. Oktober 1993 verfolgt und erwürgt zu haben. Weil das Strafverfahren nach Ende des ersten Prozesses nicht zeitnah wieder begonnen hatte, war der Angeklagte im Juli aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das dafür zuständige Oberlandesgericht Hamm hatte auf einen Verstoß gegen das Beschleunigungsgebot in Haftsachen erkannt.