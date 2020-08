Wegen Corona verschoben

Aktion "Stadtradeln" für Klimaschutz startet in Dortmund

27.08.2020, 14:48 Uhr | t-online.de

Radfahrer radeln durch eine Stadt (Symbolbild): In Dortmund beginnt die Aktion "Stadtradeln". (Quelle: Ralph Peters/imago images)

In Dortmund beginnt am 5. September die Aktion "Stadtradeln". Dabei können die Dortmunder für Klimaschutz in die Pedale treten – und sogar etwas gewinnen.

Am 5. September startet die Aktion "Stadtradeln". Drei Wochen lang können sich alle, die in Dortmund wohnen oder arbeiten, beteiligen und Kilometer erradeln – dafür gibt es sogar Preise zu gewinnen.

Ursprünglich war die Aktion "Stadtradeln" in Dortmund bereits für den Mai 2020 vorgesehen, aber wegen des Coronavirus wurde der Beginn verschoben. Fast 1.400 Teilnehmer sind 2019 in Dortmund mitgeradelt – und haben gemeinsam 287.108 Kilometer zurückgelegt. Die Teilnahme am Wettbewerb ist als Einzelperson oder im Team möglich. Die Registrierung erfolgt über die Website oder die App.

Oberbürgermeister Ullrich Sierau, der in der Regel mit seinem Fahrrad zum Rathaus fährt, übernimmt in diesem Jahr erneut die Schirmherrschaft für das "Stadtradeln": "Ich lade alle Dortmunder*innen ein, an der Aktion teilzunehmen, einen Perspektivwechsel zu wagen und die eigene Gewohnheit, mit welchem Verkehrsmittel man im Alltag unterwegs ist, mal zu hinterfragen." Mehr Radverkehr bedeute auch mehr Lebensqualität mit besserer Luft und weniger Lärm.

Das "Stadtradeln" gibt es seit über zehn Jahren bundesweit. Gleichzeitig mit Dortmund radeln dieses Jahr auch viele andere Städte im Ruhrgebiet.