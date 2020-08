Staatsanwaltschaft ermittelt

Frau in Dortmund sticht 33-Jährigen im Streit nieder

31.08.2020, 07:41 Uhr | t-online.de

Polizei in der Dortmunder Nordstadt (Symbolbild): Das Viertel gilt als Gewalt-Hotspot. (Quelle: biky/imago images)

In der Dortmunder Nordstadt hat es eine Prügelei zwischen mehreren Personen gegeben. Eine Person wurde lebensgefährlich verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Nach einem Streit in Dortmund ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Totschlags. Ein 33-Jähriger ist bei der Auseinandersetzung in der Nordstadt lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Die genauen Hintergründe sind jedoch noch unklar.

Wie die Polizei mitteilte, soll sich der Streit am Samstagmorgen gegen 5 Uhr in der Oesterholzstraße zugetragen haben. Mehrere Personen seien in eine Schlägerei geraten. Eine 52-Jährige soll dann ein Messer gezückt und ihren jüngeren Kontrahenten niedergestochen haben. Die Tatverdächtige wurde festgenommen.

Das Amtsgericht Dortmund veranlasste Untersuchungshaft für die 52 Jahre alte Frau. Die Staatsanwaltschaft ermittelt laut "Westfalenpost" wegen versuchten Totschlags.