Tausende Schüler betroffen

Schulausfall nach Streik der Reinigungskräfte in Dortmund

03.10.2020, 12:57 Uhr | t-online

Eine Frau putzt die Tische in einem Klassenzimmer (Symbolbild): An vielen Dortmunder Schulen fällt der Unterricht aus, weil Reinigungskräfte wegen eines Streikes die Schulen nicht geputzt und desinfiziert haben. (Quelle: momentphoto/Killig/imago images)

Der Warnstreik von Verdi am Donnerstag hat auch Auswirkungen auf die Schulen in Dortmund. Viele Reinigungskräfte streikten. Für die Schüler heißt es deshalb: zu Hause bleiben.

An einigen Schulen in Dortmund fällt der Unterricht aus. Grund dafür ist ein Streik der städtischen Reinigungskräfte. Weil die Reinigungskräfte, die bei der Stadt angestellt sind, ihre Arbeit niedergelegt hatten, wurden viele Schulgebäude nicht geputzt und desinfiziert, wie der WDR berichtet. Weil die Schulen so nicht die Einhaltung von Hygienevorschriften während der Corona-Pandemie garantieren können, bleiben sie geschlossen.

Auf der Internetseite des Phoenix-Gymnasiums beispielsweise wird auf den Ausfall hingewiesen. "Aufgrund eines Streiks der Reinigungskräfte am 1.10.20 können wir die geforderten Corona-Hygienestandards am Freitag, 2.10. für unsere Schülerinnen und Schüler sowie unsere Lehrkräfte nicht gewährleisten. Unsere Schülerinnen und Schüler werden deshalb am Freitag, 2.10. mit Aufgaben, z. B. über den classroom beschult. Eine Notbetreuung kann aus demselben Grund ebenfalls nicht stattfinden. Am Montag, 5.10. findet dann wieder Präsenzunterricht nach Plan statt."

Schulen, die externe Reinigungsfirmen beauftragt haben, waren nicht von dem Streik betroffen.