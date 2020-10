Mann schwer verletzt

72-Jähriger an Dortmunder Bahnhof angegriffen und bestohlen

11.10.2020, 14:38 Uhr | dpa

Blaulicht an einem Polizeiwagen (Symbolbild): An einem Bahnhof in Dortmund wurde ein älterer Mann angegriffen und beraubt. (Quelle: photothek/imago images)

In Dortmund hat ein älterer Mann eine Gruppe Männer beim Randalieren beobachtet. Als er sie darauf ansprach, gingen diese auf ihn los.



An einem Bahnhof in Dortmund ist ein 72 Jahre alter Mann von zwei jungen Männern angegriffen, geschlagen und bestohlen worden. Der Mann habe eine Gruppe am Freitagabend dabei beobachtet, wie sie am Bahnhof im Ortsteil Aplerbeck die Scheibe einer Fahrplanauskunft einschlug, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als er die fünf bis sechs Unbekannten darauf ansprach, sollen zwei der jungen Männer ihn angegriffen haben.

Einer habe den 72-Jährigen festgehalten, der andere habe ihn mit einem festen Gegenstand geschlagen. Dabei soll es sich nach Angaben des Opfers um eine Art Holzlatte gehandelt haben.



Demnach soll der junge Mann weiter zugeschlagen haben, als der 72-Jährige bereits am Boden lag. Dann sollen die beiden Unbekannten mit seiner Geldbörse geflüchtet sein. Der Mann wurde bei dem Angriff schwer verletzt.