Frau stürzt mit Fahrrad

Video zeigt Vorfall: Empörung nach Polizeieinsatz in NRW

03.12.2020, 20:20 Uhr | dpa

Meschede: Dieses Video soll zeige, wie ein Polizist so lange gegen ein Fahrrad tritt, bis Besitzerin und Rad zu Boden gehen. (Quelle: t-online)

Seit Mittwoch kursiert ein brisantes Video in sozialen Netzwerken. Das Video soll zeigen, wie ein Polizist eine Frau mehrmals anspricht und dann nach ihrem Rad tritt, bis es umfällt. (Quelle: t-online)

In Meschede bei Dortmund hat ein Polizist bei einer Kontrolle gegen das Fahrrad einer Frau getreten, die daraufhin zu Boden stürzte. Ein Zeuge zeichnete den Vorfall auf, nun wird gegen den Beamten ermittelt.

Nach dem Tritt eines Polizisten gegen das Rad einer Frau in Meschede ermittelt nun die Polizei in Dortmund. Nach Angaben der Polizei des Hochsauerlandkreises von Mittwoch kursiert ein Video in sozialen Netzwerken, auf dem ein Beamter und ein Streifenwagen neben einer Frau zu erkennen sind. Die ganze Szene sehen Sie oben im Video.



Der Polizist spricht die Frau mehrmals an, die regungslos an ihr Fahrrad gelehnt ist. Als sie nicht reagiert, geht er um sie herum und tritt mehrfach gegen das Rad. Die Frau verliert daraufhin das Gleichgewicht und fällt auf den Boden.

Laut Mitteilung verletzt sie sich dabei nicht. Das Einschreiten des Beamten gegen die polizeibekannte Frau wirke unprofessionell, heißt es in der Mitteilung. "Insbesondere bedauern wir, dass die Frau zu Boden fiel." Das Verhalten des Beamten werde jetzt überprüft.

Als Reaktion auf die massive Kritik in den sozialen Medien zu dem in dem Video festgehaltenen Einsatz twitterte die Polizei Hochsauerlandkreis am Donnerstag: "Wenn Fehler passieren, muss alles dafür getan werden, dass diese aufgearbeitet werden und möglichst nicht mehr vorkommen."