Feuer in Hausflur

Kinderwagen in Brand gesteckt – sieben Kinder verletzt

29.12.2020, 14:56 Uhr | t-online

Ein Kinderwagen im Treppenhaus (Symbolbild): In Dortmund hat ein bislang Unbekannter einen Kinderwagen angezündet. (Quelle: Jürgen Ritter/imago images)

Brandstiftung in Dortmund: Schon wieder ist ein Kinderwagen angezündet worden. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, darunter sieben Kinder.

Erneut hat ein bislang Unbekannter einen Kinderwagen in Dortmund angezündet. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach ereignete sich der Vorfall in der Schleswiger Straße. Anwohner bemerkten gegen 13.20 Uhr eine starke Rauchentwicklung.

Wie die Polizei mitteilte, stand der Kinderwagen im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses und wurde dort angezündet. Der Täter flüchtete unerkannt.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, doch es entstand ein hoher Sachschaden. Zudem wurden mehrere Menschen durch die Rauchentwicklung verletzt, darunter sieben Kinder.

Immer wieder brennen in der nördlichen Innenstadt Kinderwagen. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.