Wilderer gesucht

Rehe in Dortmund enthauptet – Köpfe gefunden

21.01.2021, 20:01 Uhr | t-online

Ein Reh steht in einem Wald (Symbolbild): In Dortmund sind zwei Wildtiere enthauptet worden. (Quelle: agefotostock/imago images)

In Dortmund hat ein Wilderer zugeschlagen: Zwei Rehe sind enthauptet worden. Die Köpfe wurden in einem Waldstück gefunden.

In Dortmund-Scharnhorst hat ein bislang Unbekannter zwei Rehe enthauptet. Die Köpfe sind in einem Waldgebiet östlich des Schäfflewegs weniger Meter voneinander entfernt entdeckt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Demnach ereignete sich der Fund bereits am 11. Januar dieses Jahres. Die Körper der beiden Wildtiere wurden nicht aufgefunden. Der oder die Verantwortlichen haben diese vermutlich mitgenommen, heißt es weiter. Die Rehköpfe seien mittlerweile durch einen "Jagdausübungsberechtigten" entfernt worden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Jagdwilderei. Wer am am Tag des Fundes oder in den Tagen zuvor etwas Auffälliges gesehen oder möglicherweise Schüsse gehört hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.