Start- und Landebahn vereist

Flughafen Dortmund auch am Dienstag dicht

09.02.2021, 12:04 Uhr | dpa

Aufgrund der aktuellen Wetterlage kommt es zu Einschränkungen und Ausfällen im Flugverkehr. Am Flughafen Dortmund steht weiterhin alles still.

Weil die Start- und Landebahn vereist ist, hat der Flughafen Dortmund den Flugbetrieb auch für den gesamten Dienstag eingestellt. Bereits am Montag landeten und starteten keine Flugzeuge vom Airport. .

Die geplanten Flüge werden zu anderen Flughäfen umgeleitet. Mit der Entscheidung wolle man den Fluggästen Planungssicherheit geben, so dass keiner umsonst anreisen müsse. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Situation in den Griff zu bekommen", so der Flughafen am Morgen beim Kurznachrichtendienst Twitter.