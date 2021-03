Evakuierung von 1.500 Personen

Blindgänger in Dortmund-Scharnhorst gefunden

18.03.2021, 19:14 Uhr | t-online

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg (Symbolbild): In Dortmund wurde eine ähnlicher Blindgänger gefunden. (Quelle: Rene Traut/imago images)

Im Stadtbezirk Scharnhorst von Dortmund ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Etwa 1.500 Menschen sind von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen.

In der Müchelnstraße in Dortmund-Scharnhorst ist am Donnerstag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Wie die Stadt mitteilt, müsse der Blindgänger direkt vom Kampfmittelräumdienst entschärft werden.

Der Evakuierungsradius: Rund 1.500 Menschen sind davon betroffen. (Quelle: Stadt Dortmund)



In einem Radius von 500 Metern um den Fundort müssen rund 1.500 Anwohner ihre Häuser verlassen. Eine Evakuierungsstelle hat die Stadt in der Gesamtschule Scharnhorst am Mackenrothweg 15 eingerichtet. Ein Bus wurde dafür von der Feuerwehr bereitgestellt. Die Evakuierung hatte um 17.30 Uhr begonnen.

Bereits am Mittag hatte die Stadt über die Bombe informiert. Durch die Wetterverhältnisse musste der Evakuierungsstart allerdings nach hinten verschoben werden, da der Radius neu berechnet wurde.