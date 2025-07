Prozess gegen Hip-Hop-Mogul Sean "Diddy" Combs: Urteil steht fest

Im Prozess gegen den Hip-Hop-Mogul Sean "Diddy" Combs haben die Geschworenen nun in allen Anklagepunkten ein Urteil gefällt. Das habe die Jury dem Gericht in New York via Nachricht mitgeteilt, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend. Sie sprachen ihn demnach in zwei von fünf Anklagepunkten schuldig, dabei handelt es sich um Prostitutionsdelikte.