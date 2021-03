Fremdenfeindlicher Angriff?

Unbekannte schlagen Taxifahrer in Dortmund brutal zusammen

23.03.2021, 07:36 Uhr | t-online

Ein Taxi parkt am Straßenrand (Symbolbild): In Dortmund wurde ein Taxifahrer geschlagen und fremdenfeindlich beleidigt. (Quelle: 7aktuell/imago images)

In Dortmund haben zwei Männer einen Taxifahrer verletzt. Zuvor sollen sie ihn fremdenfeindlich beleidigt haben. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In der Nacht zu Sonntag haben zwei unbekannte Täter einen Taxifahrer in Dortmund brutal geschlagen und fremdenfeindlich beleidigt. Das 55-jährige Opfer musste in ein Krankenhaus gebracht werden, die Täter sind auf der Flucht.

Wie die Polizei mitteilt, befand sich der Taxifahrer gegen 0.55 Uhr auf der Limbecker Straße außerhalb seines Fahrzeugs. Dort gingen die Täter aus Richtung Provinzialstraße an ihm vorbei. Nach Angaben des Opfers, sollen sie ihn fremdenfeindlich beleidigt haben. Der Mann sprach die Unbekannten darauf an.

Kurz darauf schlug einer dem 55-Jährigen eine Glasflasche auf dem Kopf, worauf er zu Boden ging. Die Männer schlugen und traten weiter auf das am Boden liegende Opfer ein. Anschließend flüchteten sie in Richtung Marktplatz Lütgendortmund. Der Taxifahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Täter waren laut Polizei circa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Sie hatten eine helle Hautfarbe sowie jeweils eine Glatze und waren mit schwarzen Jacken und blauen Jeans bekleidet. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.