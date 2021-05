In Dortmunder City

80-Jähriger umgerissen und beraubt

20.05.2021, 19:56 Uhr | dpa

Ein Senior ist in der Innenstadt von Dortmund überfallen und leicht verletzt worden. Der Täter hatte den Mann zuvor angebettelt.

Erst wurde der 80-Jährige in der Dortmunder City in Höhe des Bekleidungsgeschäftes C&A angebettelt – dann wenig später von demselben Mann zu Boden gerissen und seiner Geldbörse beraubt. Die Tat ereignete sich am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr auf dem Ostenhellweg an der Rolltreppe der Haltestelle Reinoldikirche, wie die Polizei mitteilte.

Das Opfer, ein Dortmunder, wurde leicht verletzt. Nun werden Zeugen gesucht. Der männliche Täter wird als etwa 30 Jahre alt, mit dunkler Hautfarbe beschrieben. Er trug demnach eine schwarze, kurze Hose und ein schwarzes T-Shirt.