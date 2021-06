Großer Einsatz am Westpark

Schüsse in Dortmund – 22-Jähriger stirbt im Krankenhaus

12.06.2021, 18:09 Uhr | dpa, AFP

In der Nähe des Dortmunder Kreuzviertels hat es in der Nacht einen großen Polizeieinsatz gegeben. Eine Person ist nach einem Schuss gestorben.

Bei Schüssen in Dortmund ist ein 22-jähriger Mann tödlich verletzt worden. In der Nacht auf Samstag ist es zu einer Schussabgabe gekommen, bestätigte ein Sprecher der Polizei am Vormittag. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort starb der Mann, sagte der zuständige Oberstaatsanwalt Carsten Dombert. Wie die "Ruhrnachrichten" berichten, fand der Einsatz gegen 3 Uhr in der Ritterhausstraße am Westpark statt.



Nach bisherigen Erkenntnissen habe es ursprünglich eine kleinere Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen mit jeweils drei bis fünf jungen Männern gegeben, bei der es vermutlich zu einer Ohrfeige gekommen ist, sagte Dombert. "Das war aber wohl nichts Gravierendes." Später hätten sich die Gruppen im Westpark wiedergetroffen, die Situation sei eskaliert und es sei einseitig ein Schuss gefallen. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger aus Dortmund sei mittlerweile festgenommen worden, so die Oberstaatsanwaltschaft

Ein Hinweis aus der Gruppe um den Getöteten habe die Ermittler zu dem Tatverdächtigen geführt, sagte der Oberstaatsanwalt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Totschlags.