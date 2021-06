Dortmund

Schüsse in Dortmund: Verletzter stirbt im Krankenhaus

12.06.2021, 11:17 Uhr | dpa

Bei Schüssen in Dortmund ist ein Mensch tödlich verletzt worden. Es sei in der Nacht auf Samstag zu einer Schussabgabe gekommen, bestätigte ein Sprecher der Polizei am Vormittag. Der Verletzte sei daraufhin im Krankenhaus gestorben, sagte der zuständige Oberstaatsanwalt Carsten Dombert.

Nähere Details nannten Polizei und Staatsanwaltschaft mit Verweis auf ermittlungstaktische Gründe zunächst nicht. Zuvor hatte "RUHR24" darüber berichtet.