Polizei sucht Zeugen

Streit in Innenstadt eskaliert – acht Verletzte

15.06.2021, 11:01 Uhr | t-online

Der Dortmunder Westpark (Archivbild): Hier ist am Wochenende ein Streit eskaliert. (Quelle: Hans Blossey/imago images)

Am Westpark in Dortmund sind am Wochenende zwei Personen aneinander geraten. Der Streit artete aus. Acht Personen wurden leicht verletzt.

In der Nacht zu Sonntag sind bei einer Auseinandersetzung in der westlichen Dortmunder Innenstadt acht Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 1.15 Uhr zunächst zu einem Streit zwischen lediglich zwei Personen.

Demnach unterhielt sich ein unbekannter Mann in der Nähe der Ritterhausstraße mit einer 23-jährigen Dortmunderin. Als ihr 22-jähriger Freund hinzu kam, kippte die Stimmung. Der Unbekannte wurde aggressiv und schlug dem 22-Jährigen ins Gesicht. Bekannte des Täters kamen hinzu und traten auf das Opfer ein. Außerdem traf ihn eine Flasche am Kopf. Zeugen versuchten den Streit zu beenden.

Acht Verletzte



Daraufhin sprühte der Unbekannte Pfefferspray in die Gruppe. Acht Personen im Alter zwischen 18 und 28 Jahren wurden leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Lange Straße. Auch ein weiterer Tatverdächtiger entfernte sich. Der Haupttäter soll circa 18 bis 25 Jahre alt und 1,65 bis 1,68 Meter groß gewesen sein. Er hatte laut Polizei dunkle Haare und trug eine dunkelblaue Jogginghose der Marke Adidas.

Die Polizei sucht weitere Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt sie unter 0231-132-7441 entgegen. Eine Ermittlung wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Nur eine Nacht zuvor hatte es am Westpark ebenfalls einen Streit gegeben, bei dem ein 21-Jähriger erschossen wurde. Der Tatverdächtige schweigt weiterhin.