Deichbruch-Gefahr in Fröndenberg

Überfluteter Ort evakuiert – 700 Menschen in Sicherheit gebracht

06.07.2021, 10:02 Uhr | dpa, t-online

Sonntag hatten sintflutartige Regenfälle den Ort Fröndenberg in NRW überschwemmt, ein Regenrückhaltebecken lief so voll, dass die Deichkrone aufweichte. Akute Gefahr! Hunderte Bewohner mussten ihre Häuser verlassen.

Nach heftigen Regenfällen und Überschwemmungen im nordrhein-westfälischen Fröndenberg haben wegen eines durchweichten Deiches rund 700 Menschen sicherheitshalber ihre Wohnungen verlassen müssen. Am frühen Dienstagmorgen sagte ein Sprecher der Polizei Unna, die Evakuierung sei abgeschlossen. Die betroffenen Menschen kamen größtenteils bei Freunden und Verwandten unter, etwa 40 verbrachten die Nacht in einer Notunterkunft in einer Gesamtschule.

Am Montag hatte eine Kreissprecherin zunächst noch gesagt, nur die Bewohner von Erdgeschoss- und Souterrainwohnungen in einem niedrig gelegenen Ortsteil müssten ihre Wohnungen räumen. Am späten Abend entschied dann die Einsatzleitung: Doch alle raus! Die Lage sei zu unsicher und "zu unvorhersehbar, was im Falle des Falls passiert".

"Nicht abzuschätzen, wie viel Wasser ins Tal läuft"

Das Problem: Starkregen hatte am Sonntag einen 80 mal 60 Meter großen Teich, der auch als Regenrückhaltebecken dient, volllaufen lassen, die Deichkrone aufgeweicht. Schlimmstenfalls könne der Deich brechen, sagte eine Kreissprecherin. "Dann können wir nicht abschätzen, wie viel Wasser ins Tal läuft."



Das Technische Hilfswerk war auch in der Nacht weiter an dem Teich im Einsatz und pumpte laufend Wasser ab, um den Damm zu entlasten. Dienstagmorgen hieß es, die größte Gefahr sei gebannt, die Großeinsatzlage könne aufgehoben werden.



Noch keine komplette Entwarnung

Dennoch gebe es noch keine komplette Entwarnung. Es befinde sich noch reichlich Schlick im Teich. Der Bereich soll am Dienstag mit so genannten Big Packs, sackartigen Schüttgutbehältern, weiter gesichert werden.

Beim Gewitter am Sonntag waren Straßen überflutet worden, Keller liefen voll, Bäche in der Stadt mit insgesamt rund 21.000 Einwohnern traten über die Ufer. Unter anderem eine Senioreneinrichtung und ein Freibad wurden mit Wasser und Schlamm überflutet.