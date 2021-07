Seltenes Spektakel in Dortmund

Experte über Titanenwurz: "Werden die meisten in Natur niemals sehen"

06.07.2021, 20:01 Uhr | t-online, pb

Die Titanenwurz blüht sehr selten – in Dortmund soll es nun soweit sein. Bekannt ist der "Unförmige Riesenpenis" auch wegen des speziellen Geruchs. Die Pflanze lässt aber auf sich warten.

In Dortmund wartet Patrick Knopf auf das Erblühen von "David". Bis es soweit ist, hängt der Leiter des Botanischen Gartens Rombergpark noch ein paar Absperrbänder auf. Er erwartet mehrere hundert Besucher, die die äußerst seltene Blüte der Titanenwurz miterleben möchten. Doch die müssen sich noch gedulden.

540 Neugierige hätten heute eigentlich bis kurz nach Mitternacht die Blüte der Pflanze bestaunen dürfen. Zeittickets versprechen fünf Minuten mit dem Gewächs. Doch am Dienstagnachmittag hieß es aus der Pressestelle der Stadt: "Die blüht erst morgen!" Bereits gekaufte Tickets behalten aber ihre Gültigkeit und können zu nun geplanten Blüte am Mittwoch eingelöst werden.



Der "unförmige Riesenpenis" – wie die lateinische Übersetzung im Deutschen korrekt heißt – blüht eigentlich nur alle vier bis fünf Jahre. Die Mitarbeitenden im Rombergpark haben aber zuletzt eine Zunahme der Blätter an der Titanenwurz festgestellt. Diese signalisieren, dass "David" – wie die Dortmunder Pflanze getauft wurde – genug Kraft für eine erneute Blüte habe.

Pflanze riecht nach "verschwitzten Socken"

Patrick Knopf ist bester Dinge, er freut sich auf die kurz bevorstehende Blüte: "Wir freuen uns wahnsinnig, dass 'David' so gedeiht. Wir haben ihn wirklich gut durch die Kultur bekommen. Ich bin sehr stolz auf das Team." Die Titanenwurz ist die größte funktionelle Blüte der Welt – der Weltrekordhalter ist aber nicht "David", sondern ein Exemplar aus den Gärten in Bonn. Ordentliche 274 Zentimeter wurde der Bonner "unförmige Riesenpenis" im Jahr 2003.



Besucher besichtigen die Blüte des Titanenwurzes: Die Pflanze im Botanischen Garten Dortmund trägt den Namen "David". (Quelle: Archivbild/Cord/imago images)



Knopfs Exemplar, das im Glasbereich des Gartens sonst von einer Meisterin und vier Helfern gehegt und gepflegt wird, kommt diesmal auf stattliche 1,60 Meter. Bei ihrer ersten Blüte vor drei Jahren kam "David" noch auf 1,25 Meter. Damals bestaunten ihn 5.000 Besucher.



Neben dem ungewöhnlichen Namen des Gewächses, ist die indonesische Titanenwurz aber auch noch für ein anderes Merkmal bekannt: ihren Geruch. "Dieser gleicht einer Mischung aus Limburger Käse, verfaulendem Fisch und verschwitzten Socken", erklärt Patrick Knopf.



Botanischer Garten Dortmund: Wenige Plätze für Titanenwurz noch verfügbar



Und wann wird es denn soweit sein? "Kennen Sie die Lottozahlen für nächsten Samstag", lacht der Dortmunder Pflanzenfreund. "Das ist doch das Tolle an der Natur, sie ist völlig unvorhersehbar. Die Genetik entscheidet das alles, und wir warten auf sie." Die Faszination für die Titanenwurz erklärt sich Knopf so: "Normalerweise schauen wir auf die Pflanzen herab, bei der Titanenwurz ist das anders. Warum gucken die Leute Godzilla-Filme? Die Größe der Natur, das ist für die Besucher das Faszinierende. Und natürlich: So ein Exemplar werden die meisten in freier Natur niemals sehen."

(Quelle: Botanischer Garten Rombergpark)



Am Dienstagvormittag hatten bereits 325 Besucher ein Ticket für die Besichtigung gekauft. "Nein, warten Sie! 326 sind's jetzt schon – das ist dann doch das schöne am Digitalen. Da geht das alles so schnell." Der Publikumsmagnet ist dennoch nicht Patrick Knopfs liebste Pflanze: "Ich steh total auf Bananen, Ingwer-Gewächse sind auch super." Jeder mag halt was anderes.