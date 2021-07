Mitarbeiter untersucht

Chemie-Großeinsatz im Dortmunder Hafen – Gefahrenstoff ausgetreten

12.07.2021, 09:11 Uhr | t-online

Großeinsatz der Feuerwehr in Dortmund: Bei einem Speditionsunternehmen im Hafen ist ein Gefahrenstoff ausgetreten. Mitarbeiter könnten mit der Chemikalie in Kontakt gekommen sein.

In der Nacht zu Montag ist die Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Dortmunder Hafen angerückt. Bei der dort ansässigen Speditionsfirma "Kühne + Nagel" an der Westfaliastraße ist ein Austritt eines Gefahrenstoffes gemeldet worden.



Drei Mitarbeiter waren möglicherweise mit der Chemikalie in Kontakt gekommen, weshalb sie vom Rettungsdienst untersucht wurden. Welcher Stoff genau ausgetreten war und in welchen Mengen, war am Montagmorgen noch nicht bekannt. Die Feuerwehr bestätigte den Einsatz gegenüber t-online.