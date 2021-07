"Lange Qualen"

Hund frisst unbekannte Substanz – Tier eingeschläfert

12.07.2021, 15:38 Uhr | t-online

Eine Frau geht mit ihrem Hund Gassi (Symbolbild): In Dortmund musste ein Hund eingeschläfert werden, weil er vermutlich mit Gift präpariertes Brot fraß. (Quelle: Sven Simon/imago images)

Die Polizei in Dortmund bittet Hundehalter im Bereich der Stadtrat-Cremer-Allee um Vorsicht. Dort könnten weitere giftige Köder ausliegen. Ein Rüde musste deshalb bereits eingeschläfert werden.



In Dortmund haben Unbekannte vermutlich Brot mit giftigen Substanzen ausgelegt. Einem Hund wurde das nun zum Verhängnis. Bereits am vergangenen Dienstag war eine Frau mit ihrem Hund auf der Stadtrat-Cremer-Allee unterwegs. Auf einer Mittelinsel der Straße fraß der Rüde ein anscheinend mit Gift präpariertes Stück Brot.

Die Halterin versuchte noch den Rüden am Verzehr zu hindern – doch reagierte zu spät. Der Hund habe daraufhin "lange Qualen" erlitten und musste zwei Mal zum Tierarzt, so die Polizei. Am Donnerstag schläferte eine Veterinärmedizinerin das Tier ein.

Weitere Giftköder?



Im Bereich der Stadtrat-Cremer-Allee bittet die Dortmunder Polizei daher Hundehalter besonders vorsichtig zu sein. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich dort weitere giftige Substanzen befinden.

Die Hundehalterin stellte am Freitag einen Strafantrag, die Polizei ermittelt nun wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz.