Fahrer schwer verletzt

Transporter kracht in Fahrzeug der Feuerwehr

13.07.2021, 10:10 Uhr | t-online

Einsatz auf der Dortmunder Ost-West-Straße: Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein Kastenwagen in ein Fahrzeug der Feuerwehr. Der Fahrer kam ins Krankenhaus.

Auf der OWIIIa in Dortmund ist am Montag ein Transporter in ein Fahrzeug der Feuerwehr gekracht. Gegen 15.45 Uhr war die Feuerwehr mit einem Wechselladerfahrzeug in Richtung Marten unterwegs, um Plastikteile zu beseitigen. Aus ungeklärter Ursache fuhr der Kastenwagen auf das Fahrzeug auf.

Der Unfallort: Aus ungeklärter Ursache krachte der Pkw in den Lkw. (Quelle: Feuerwehr Dortmund)



Der Fahrer des Autos wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Die Feuerwehr musste ihn über die Beifahrerseite aus dem Transporter befreien. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit Einheiten aus Mitte, Marten und Mengede vor Ort.