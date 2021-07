Tank aufgerissen

Autobahn 40 nach Sattelschlepper-Unfall mehrere Stunden gesperrt

14.07.2021, 09:56 Uhr | t-online

Am Ende des Autobahn-Tunnels Bochum-Grumme ist ein Sattelschlepper verunfallt. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und krachte in eine Leitplanke. Dabei wurde der Tank aufgerissen und Kraftstoff strömte auf die Straße.

Die Autobahn 40 von Dortmund in Richtung Essen musste in der Nacht auf Mittwoch für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Fahrer eines Sattelzuges hatte gegen 2 Uhr auf Höhe des Tunnels Bochum-Grumme die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam von der Strecke ab und prallte gegen die Leitplanke am Ende des Tunnels. Das Fahrzeug stellte sich quer über die Straße, wie die Polizei berichtete.

Bei der Kollision riss der Tank des Sattelschleppers auf und der Kraftstoff lief auf die Fahrbahn. Da der Lkw nicht mehr fahrtüchtig war, musste er abgeschleppt werden. Der Fahrer und sein Beifahrer mussten von Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden wurden nur leicht verletzt.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei bisher auf mehrere Zehntausend Euro.