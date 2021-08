Täterinnen auf der Flucht

65-Jährige auf Friedhof brutal ausgeraubt

12.08.2021, 11:23 Uhr | t-online

Sie war unterwegs zum Grab ihres Mannes, als zwei Frauen sie zu Boden rissen: Im Westen von Dortmund ist eine 65-Jährige auf einem Friedhof von zwei Räuberinnen überfallen worden.

In Dortmund ist eine Seniorin am Mittwochmittag brutal von zwei Frauen ausgeraubt worden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 13.20 Uhr auf dem Friedhof an der Ewald-Görshop-Straße im Stadtteil Oespel. Die Täterinnen griffen das Opfer von hinten an.

Sie hielten der 65-Jährigen Mund und Nase zu und drückten sie zu Boden, als sie sich gerade auf dem Weg zum Grab ihres verstorbenen Ehemannes befand. "Dabei rissen sie ihr zwei Ketten vom Hals und eine Uhr vom Handgelenk", so die Polizei. Die Frauen unterhielten sich laut des Opfers in osteuropäischer Sprache. Anschließend flüchteten sie.

Fahndung zunächst erfolglos

Das Opfer rief auf der Ewald-Görshop-Straße um Hilfe. Ein Anwohner verständigte die Polizei, die Fahndung blieb jedoch erfolglos. Die 65-Jährige wurde von einem Rettungsdienst betreut.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Friedhofes aufgehalten haben. Die gesuchten Frauen waren circa 20 bis 25 Jahre alt. Sie hatten schwarze Haare und waren dunkel gekleidet.



Außerdem sollen sie sich laut des Opfers in den vergangenen Tagen bereits als Spendensammlerinnen in Oespel aufgehalten haben – sie wurden demnach in der Nähe einer Eisdiele auf der Borussiastraße gesehen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0231/132 7411 entgegen.