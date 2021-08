2G als Impf-Statement

Warum eine Bar nur noch Geimpfte und Genesene reinlässt

Ein Barkeeper bereitet einen Cocktail zu: Die Drinks in der "Balke"-Bar dürfen nur noch Geimpfte und Genesene genießen. (Quelle: Addictive Stock/Symbolbild/imago images)

Die "Balke"-Bar im Dortmunder Kreuzviertel hat sich entschieden, innen nur noch Geimpfte und Genesene zu bewirten. Der Geschäftsführer möchte so ein Statement setzen.

Für den Innenraum der "Balke"-Bar gilt seit dem Wochenende die 2G-Regelung: Nur Geimpfte und Genesene können hier noch Drinks, Pizza und Fußball genießen. Dass sich Geschäftsführer Jan Möller für eine strengere Regelung entschieden hat, hat für ihn einen guten Grund.

In Nordrhein-Westfalen steigt die Inzidenz stetig: Die deutschen "Top 10" liegen allesamt im bevölkerungsreichsten Bundesland. Auch Dortmund findet sich dort wieder – auf Platz 8. NRW hat zuletzt seine Corona-Schutzverordnung angepasst, die auch die pandemiegeplagte Gastronomie regelt: Demnach sind in Innenräumen nur noch getestete, geimpfte oder genesene Gäste willkommen. Der Geschäftsführer der "Balke"-Bar in Dortmund, Jan Möller, hat sich jedoch bewusst gegen diese Regelung entschieden.

"Wir haben uns für die 2G-Regelung im Innenbereich entschieden, weil wir zu unserer Verantwortung stehen, das gesundheitliche Risiko vor allem für unser Personal, aber auch für unsere Gäste so weit wie möglich zu minimieren.", sagt er t-online. 2G – das bedeutet, dass nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt haben. Möller möchte die Reichweite seiner Bar gezielt für die Bekämpfung der Corona-Pandemie nutzen.

Bar-Betreiber: "Statement für eine hohe Impfquote"

"Wir wollen mit unserer Reichweite auch ein Statement setzen und für eine möglichst hohe Impfquote werben." Der Zutritt zur Lieblingsbar als Überzeugungsargument? "Bisher haben wir ausnahmslos positive Rückmeldungen von unseren Gästen bekommen.", bestätigt Möller t-online. Man freue sich aber auch über sachliche Kritik: "Je mehr konstruktiv über das Thema geredet wird, umso größer ist die Chance, dass der ein oder andere Impfskeptiker den großen Nutzen der Impfung für den Einzelnen und die Gesellschaft anerkennt."

Zwar blickt der Geschäftsführer sorgenvoll auf die vierte Welle, da noch völlig unklar sei, wie glimpflich diese verlaufen wird. Doch: "Auch wenn die Politik vielleicht Vieles hätte besser machen können, möchten wir keine Energie in persönliche Schuldzuweisungen verschwenden." In der Frage, wie man ohne größere Einschränkungen weiter durch die Pandemie kommt, sieht Möller eine hohe Impfquote als "vielversprechendsten Hebel". Deshalb gibt's in der "Balke" eben nur Drinks für Geimpfte und Genesene.