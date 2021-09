Mit Reizgas und Schlagstock

Fünf Männer greifen zwei Jugendliche brutal an

03.09.2021, 11:06 Uhr | t-online

Im Fredenbaumpark in Dortmunds Norden sind Jugendliche von Unbekannten attackiert worden. Die Angreifer waren mit mehreren Waffen ausgestattet.

In Dortmund haben mehrere Personen zwei 17-Jährige ausgeraubt und geschlagen. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Donnerstagabend gegen 22.35 Uhr am Musikpavillon im nördlichen Bereich des Fredenbaumparks. Die Jugendlichen mussten nach dem Überfall in ein Krankenhaus.

Als sie sich im Park aufhielten, kam eine Gruppe von fünf Männern auf sie zu und forderte Wertgegenstände. Als die 17-Jährigen diese nicht herausgaben, bedrohte sie einer der Täter mit einer augenscheinlichen Schreckschusspistole. Die Jugendlichen gaben ihre Handys daraufhin ab.

Täter greifen zu Schlagstock

Trotzdem griffen die fünf Männer die beiden anschließend an. Sie besprühten sie mit Reizgas. Außerdem traten und schlugen sie die 17-Jährigen mehrfach. Dabei kam laut Polizei auch ein Schlagstock zum Einsatz.

Danach flüchteten die Angreifer durch den Park in Richtung Norden. Nun sucht die Polizei nach ihnen. Laut der Jugendlichen waren sie dunkel gekleidet und vermutlich türkischer Herkunft. Hinweise nimmt die Polizei unter 0231-132-7441 entgegen.