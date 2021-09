Bei Kontrolle

Mann tritt auf Polizisten ein - zwei Verletzte

03.09.2021, 14:24 Uhr | t-online

Ein Mann wird in Handschellen abgeführt (Archivbild): In Dortmund sind bei einer Kontrolle zwei Polizisten verletzt worden. (Quelle: Michael Gstettenbauer/imago images)

Zuerst trat er auf mehrere Autos ein, dann auf die Einsatzkräfte. Eine Polizeikontrolle in Dortmund ist eskaliert. Zwei Beamte mussten ihren Dienst beenden.

Ein 34-Jähriger hat am Donnerstag in Dortmund zwei Polizeibeamte verletzt. Beide konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Der Mann wurde festgenommen.

Gegen 16.30 Uhr meldete sich laut Polizei ein Zeuge per Notruf, weil eine Person in der Kreuzstraße auf Autos eintrat. In der Nähe konnten Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen stellen. Der Mann zeigte sich aggressiv, war alkoholisiert und wollte seine Personalien nicht abgeben.

Polizeibeamtin gewürgt

Die Polizisten forderten den Mann auf, für die Dauer der Kontrolle seine Bierflasche abzustellen. Als eine Beamtin ihm die Flasche abnahm, griff der Tatverdächtige ihr an den Hals und würgte sie.

Die Beamten brachten den Mann anschließend zu Boden und fixierten ihn. "Dabei trat der Tatverdächtige permanent auf die Beamten ein und bespuckte sie", heißt es seitens der Polizei. Eine Polizistin und ein Polizist wurden verletzt, sie mussten ihren Dienst abbrechen.

Weitere Beamte nahmen den Mann ohne festen Wohnsitz fest. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.